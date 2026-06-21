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    سوئٹزرلینڈ میں امریکہ ایران مذاکرات شروع، لبنان بحران سرفہرست

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    سوئٹزرلینڈ میں امریکہ اور ایران کے درمیان اعلیٰ سطحی امن مذاکرات کا باضابطہ آغاز ہو گیا ہے، جن میں پاکستان اور قطر بھی سفارتی سہولت کار کے طور پر شریک ہیں۔ مذاکرات میں لبنان میں جنگ بندی، خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی، ایران کے جوہری پروگرام، پابندیوں میں ممکنہ نرمی اور مشرقِ وسطیٰ میں امن کے قیام سے متعلق اہم امور زیرِ بحث ہیں۔ فریقین نے مذاکرات کے ذریعے کشیدگی کم کرنے اور دیرپا سفارتی حل تلاش کرنے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔

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