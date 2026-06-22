اے ٹی وی بند، راجہ عامر شہزاد کے مطابق نجی ٹی وی بزنس ماڈل ناکام اور سوشل میڈیا نے ان کی جگہ لے لی

پاکستان کے مشہور پرائیویٹ ٹی وی چینل ATV کی بندش اور اس کے آخری لمحات کی الوداعی ویڈیو سوشل میڈیا پر کافی وائرل ہو رہی ہے، جس نے پاکستانی میڈیا انڈسٹری کے بحران کو ایک بار پھر واضح کر دیا ہے۔
📺 اے ٹی وی (ATV) کی بندش اور راجہ عامر شہزاد کا تبصرہ
اے ٹی وی کی بندش پر بات کرتے ہوئے راجہ عامر شہزاد نے پاکستانی ٹی وی چینلز کے موجودہ کاروباری ماڈل (Business Model) کا کچا چٹھا کھولا ہے۔ ان کے تبصرے کے اہم نکات درج ذیل ہیں:
بزنس ماڈل کا فلوپ ہونا: ان کا کہنا ہے کہ پاکستانی پرائیویٹ ٹی وی چینلز کے روایتی بزنس ماڈل اب پوری طرح پٹ (ناکام ہو) چکے ہیں۔ چینلز اب اشتہارات (Ads) اور بھاری اخراجات کا بوجھ اٹھانے کے قابل نہیں رہے۔
فاسٹ سوشل میڈیا کا عروج: ٹی وی چینلز کی جگہ اب "فاسٹ سوشل میڈیا” (جیسے یوٹیوب، ایکس، ٹک ٹاک اور ڈیجیٹل نیوز پورٹلز) نے لے لی ہے۔ ناظرین اب خبر کے لیے رات 8 یا 9 بجے کے بلیٹن یا ٹاک شو کا انتظار نہیں کرتے بلکہ انہیں سمارٹ فون پر فوراً خبر مل جاتی ہے۔
روایتی میڈیا کا زوال: انہوں نے خبردار کیا کہ اگر ٹی وی چینلز نے خود کو جدید ڈیجیٹل تقاضوں کے مطابق نہ ڈھالا، تو اے ٹی وی کی طرح کئی دوسرے بڑے نیٹ ورکس بھی بندش کے دہانے پر پہنچ جائیں گے۔