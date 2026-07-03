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    امام خمینی مصلیٰ میں علی خامنہ ای کی آخری رسومات کا آغاز

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    تہران کے مرکزی مذہبی اور ثقافتی مقام ’امام خمینی مصلیٰ‘ میں ایران کے سابق سپریم لیڈر علی خامنہ ای کی آخری رسومات کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا ہے۔ اس موقع پر ہزاروں سوگواروں کی موجودگی میں ان کے جسدِ خاکی کو مذکورہ مرکز میں لایا گیا۔

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