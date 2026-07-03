بلوچستان، ژوب کے قریب مسافر بس کھائی میں گرنے سے 40 افراد جاں بحق

ژوب کے قریب افسوسناک حادثہ، 40 افراد جاں بحق
بلوچستان کے ضلع ژوب کے قریب دانہ سر کے مقام پر ایک مسافر بس گہری کھائی میں جا گری جس کے نتیجے میں کم از کم 40 افراد جاں بحق اور متعدد زخمی ہو گئے۔
ریسکیو حکام کے مطابق بس تیز موڑ کاٹتے ہوئے یا بریک فیل ہونے کے باعث بے قابو ہو کر کھائی میں گری۔ حادثے کے فوراً بعد ریسکیو ٹیمیں، پولیس اور مقامی انتظامیہ موقع پر پہنچ گئیں اور امدادی کارروائیاں شروع کر دیں۔
زخمیوں کو قریبی ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر (ڈی ایچ کیو) ہسپتال ژوب منتقل کیا گیا ہے جہاں انہیں طبی امداد فراہم کی جا رہی ہے۔ کئی زخمیوں کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔
حکام کے مطابق حادثے میں خواتین اور بچے بھی سوار تھے، جس کی وجہ سے جانی نقصان زیادہ ہوا۔ جاں بحق افراد کی شناخت کا عمل جاری ہے جبکہ تحقیقات بھی شروع کر دی گئی ہیں۔