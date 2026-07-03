برطانیہ نے اسلام آباد اور لاہور ایئرپورٹس کا ایوی ایشن سیکیورٹی جائزہ مکمل کر لیا

برطانیہ کے محکمہ ٹرانسپورٹ (DfT) کا ایک دو رکنی وفد اس وقت پاکستان میں ایوی ایشن سیکیورٹی کا سالانہ جائزہ لے رہا ہے۔ اس وفد نے اپنے دورے کا آغاز لاہور کے علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ (AIIAP) سے کیا ہے اور وہ اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ (IIAP) کا بھی معائنہ کرے گا۔
جائزے کا دائرہ کار: اس جائزے کا مقصد صرف ہوائی اڈوں کی عمارتوں تک محدود نہیں ہے، بلکہ اس میں ایئرلائنز، ایئرپورٹ سیکیورٹی فورس (ASF) کے انتظامات اور مجموعی طور پر ایوی ایشن سیکیورٹی کے معیارات کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔
وفد کی تفصیلات: وفد میں ‘الیگزینڈر’ اور ‘عدنان’ نامی ارکان شامل ہیں، جن کے ساتھ اسلام آباد میں برطانوی ہائی کمیشن کا ایک نمائندہ ‘ناصر’ بھی موجود ہے۔
سلسلہ وار عمل: یہ جائزہ پاکستان سول ایوی ایشن اتھارٹی (PCAA) کے تعاون سے کیا جا رہا ہے، جس کی نگرانی ڈائریکٹر ایوی ایشن سیکیورٹی اینڈ فیسیلیٹیشن ایئر کموڈور (ر) شاہد قادر کر رہے ہیں۔
اہمیت: برطانوی ٹیم معائنہ مکمل کرنے کے بعد اپنی مشاہدات اور سفارشات پاکستان سول ایوی ایشن اتھارٹی کو جمع کروائے گی۔ ایسے جائزے بین الاقوامی پروازوں کے تسلسل، ہوائی اڈوں پر سیکیورٹی کے بین الاقوامی معیارات کی یقین دہانی اور عالمی سطح پر پاکستان کی ایوی ایشن پر اعتماد بڑھانے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔