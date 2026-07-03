وزیراعظم پاکستان،فیلڈ مارشل عاصم منیر، بلاول بھٹو کی ایت اللہ خامنہ ای کے نمازہ جنازہ میں شرکت

پاکستان کے وزیراعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے تہران کا دورہ کیا جہاں انہوں نے ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہ ای کی تجہیز و تکفین کی رسومات میں شرکت کی۔
وفد کی تشکیل: وزیراعظم اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے ہمراہ ایک اعلیٰ سطح کے وفد نے تہران کا دورہ کیا۔ اس وفد میں نائب وزیراعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار، پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری، وزیر داخلہ محسن نقوی، وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ، سینیٹ کے چیئرمین سید یوسف رضا گیلانی، اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق اور سابق وزیراعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ سمیت دیگر اعلیٰ حکام شامل تھے۔
تہران میں ملاقاتیں: تہران میں پاکستانی وفد نے ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے ملاقات کی اور آیت اللہ علی خامنہ ای کی شہادت پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے ان کی خدمات کو خراجِ عقیدت پیش کیا۔ اس کے علاوہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے ایران کے وزیر دفاع سے بھی ملاقات کی۔