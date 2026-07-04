بابر اعظم کی پاکستان ٹیسٹ ٹیم کی کپتانی میں ممکنہ واپسی

اطلاعات کے مطابق، اسٹار بیٹر بابر اعظم ایک بار پھر پاکستان کے ٹیسٹ کپتان بننے کے لیے تیار ہیں، اور پاکستان کرکٹ بورڈ (پی سی بی) کے چیئرمین محسن نقوی نے سلیکشن کمیٹی کی سفارشات کے بعد اس اقدام کی منظوری دے دی ہے۔
ذرائع کا کہنا ہے کہ باضابطہ اعلان آج یا پیر کے روز متوقع ہے، جس سے بابر اعظم کی قومی ٹیم کی قیادت میں ایک بار پھر واپسی کی راہ ہموار ہوگی۔
اگر اس کی تصدیق ہو جاتی ہے، تو یہ پاکستان کی کپتانی کے چکر میں ایک اور بڑا موڑ ثابت ہوگا۔ بابر کو پہلی بار 2020 میں تمام فارمیٹس کا کپتان مقرر کیا گیا تھا، جس کے بعد انہوں نے 2023 میں اس عہدے سے استعفیٰ دے دیا تھا۔
اس کے بعد انہیں مارچ 2024 میں وائٹ بال کا کپتان دوبارہ مقرر کیا گیا تھا، لیکن انہوں نے اکتوبر 2024 میں اس عہدے سے بھی استعفیٰ دے دیا۔ 2026 میں ٹیسٹ کپتان کے طور پر ان کی متوقع تقرری پاکستان کے لیے ان کی اعلیٰ قیادت کے کردار میں تیسری بار واپسی ہوگی۔
یہ فیصلہ ٹیسٹ کپتان کے طور پر شان مسعود کی مشکل کارکردگی کے بعد کیا گیا ہے۔ 2023 کے آخر میں چارج سنبھالنے کے بعد سے، پاکستان 16 ٹیسٹ میچوں میں صرف دو جیت سکا ہے، جس میں تازہ ترین دھچکا مئی میں بنگلہ دیش کے ہاتھوں 0-2 سے سیریز کی شکست تھی۔
خیال کیا جاتا ہے کہ بورڈ کے اندر بابر کے حامی انہیں ریڈ بال کرکٹ میں ایک محفوظ طویل مدتی آپشن کے طور پر دیکھتے ہیں، خاص طور پر فارمیٹ میں کپتان کے طور پر ان کے پچھلے ریکارڈ کو مدنظر رکھتے ہوئے۔ 2020 سے 2023 کے درمیان، انہوں نے 20 ٹیسٹ میچوں میں پاکستان کی قیادت کی اور ان میں سے 10 جیتے، جس میں سری لنکا کے خلاف ایک غیر معمولی اوے (away) سیریز کی فتح بھی شامل ہے۔