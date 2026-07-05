پاکستان میں سونے کی قیمت 4 لاکھ 40 ہزار روپے سے نیچے آ گئی

سنیچر کو پاکستان میں سونے کی قیمتوں میں اچانک کمی واقع ہوئی، جس کے ساتھ بین الاقوامی نرخوں میں بھی ہفتے کے چھٹے سیشن کے دوران معمولی کمی دیکھی گئی۔
آل پاکستان صرافہ جیمز اینڈ جیولرز ایسوسی ایشن کی جانب سے جاری کردہ تفصیلات درج ذیل ہیں:
فی تولہ سونا: قیمت میں 1,100 روپے کی کمی ہوئی، جس کے بعد نئی قیمت 439,836 روپے ہو گئی۔
دس گرام سونا: قیمت 943 روپے گر کر 377,088 روپے پر آ گئی۔
پچھلا تناظر: یہ کمی جمعہ کو ہونے والے 12,200 روپے کے بڑے اضافے کے بعد ہوئی ہے، جب سونا 440,936 روپے فی تولہ پر بند ہوا تھا۔