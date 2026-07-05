22 سال بعد پاکستان میں جنوبی ایشیائی کھیلوں کا انعقاد، 11 ارب روپے منظور

وزیر اعظم شہباز شریف نے مارچ 2027 میں پاکستان کی میزبانی میں ہونے والے 14 ویں ساؤتھ ایشین گیمز کے لیے 11 ارب روپے کی منظوری دے دی ہے، جو 22 سال کے طویل وقفے کے بعد دوبارہ منعقد ہو رہے ہیں۔
اس حوالے سے اہم تفصیلات درج ذیل ہیں:
تیاریوں کا آغاز فوری طور پر کر دیا جائے گا، جس میں اسٹیڈیم کی اپ گریڈیشن، لاجسٹکس کا انتظام اور اسلام آباد میں گیمز سیکریٹریٹ کا قیام شامل ہے۔
امید ہے کہ آٹھ جنوبی ایشیائی ممالک کے 3,500 سے زائد کھلاڑی لاہور، اسلام آباد اور فیصل آباد میں 27 مختلف کھیلوں کے مقابلوں میں حصہ لیں گے۔
حکام کا ماننا ہے کہ یہ گیمز پاکستان کے کھیلوں کے بنیادی ڈھانچے کو اجاگر کریں گے، علاقائی تعلقات کو مضبوط بنائیں گے اور جنوبی ایشیا بھر کے ابھرتے ہوئے کھلاڑیوں کے لیے ایک بڑا پلیٹ فارم مہیا کریں گے۔