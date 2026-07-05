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    پی سی بی نے کھلاڑیوں کی تنخواہوں کے لیے 1.1 ارب روپے منظور، میچ فیس میں بھی تبدیلی

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    پاکستان کرکٹ بورڈ نے کھلاڑیوں کے معاوضوں، سینٹرل کنٹریکٹس اور ڈومیسٹک کرکٹ ادائیگیوں سے متعلق اپنے جاری اصلاحاتی عمل کو برقرار رکھا ہے۔ یہ باقاعدہ نظرثانی مردوں اور خواتین دونوں کی کرکٹ کے لیے مالی معاونت کو بہتر بنانے کے مقصد سے کی گئی ہے۔

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