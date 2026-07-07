حکومت کا 28 مزید سرکاری اداروں کی نجکاری کا فیصلہ

وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے منگل کے روز کہا کہ حکومت نے اپنی نجکاری مہم میں تیزی لاتے ہوئے 28 مزید سرکاری ملکیتی ادارے نجکاری کمیشن کے سپرد کر دیے ہیں۔
پاکستان بینکنگ سمٹ 2026 سے خطاب کرتے ہوئے، اورنگزیب نے کہا کہ حکومت نجکاری اور معاشی اصلاحات کے لیے مکمل طور پر پرعزم ہے، جن کا مقصد کارکردگی کو بہتر بنانا، سرمایہ کاری کو راغب کرنا اور مالیاتی استحکام کو مضبوط بنانا ہے۔
انہوں نے کہا کہ پاکستان نے گزشتہ مالی سال کا اختتام مضبوط معاشی بنیادوں پر کیا، جس میں بڑی صنعتوں (لارج اسکیل مینوفیکچرنگ) میں توسیع کی بدولت جی ڈی پی کی شرح نمو 3.7 فیصد تک پہنچ گئی۔ انہوں نے مزید کہا کہ مالی سال 2026 کے دوران کرنٹ اکاؤنٹ مستحکم رہا، جس کی بڑی وجہ ترسیلات زر کی مضبوط آمد تھی، جس کا تخمینہ انہوں نے سال کے لیے 41 ارب ڈالر سے 42 ارب ڈالر کے درمیان لگایا ہے۔
اورنگزیب نے کہا کہ ویلیو ایڈڈ برآمدات نے بھی معاشی استحکام کو برقرار رکھنے میں اہم کردار ادا کیا، جبکہ زرمبادلہ کے ذخائر 18.4 ارب ڈالر تک پہنچ گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان نے یورو بانڈز سمیت بین الاقوامی کیپٹل مارکیٹس تک رسائی دوبارہ حاصل کر لی ہے، اور انہوں نے پانڈا بانڈز کو مستقبل میں فنانسنگ کو متنوع بنانے کے لیے خاص طور پر اہم قرار دیا ہے۔
وزیر خزانہ نے بتایا کہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں گزشتہ مالی سال کے دوران 11 ابتدائی عوامی پیشکشیں (IPOs) ریکارڈ کی گئیں، جس میں نوجوان سرمایہ کاروں، خاص طور پر Gen Z نے مارکیٹ میں بڑھتی ہوئی دلچسپی ظاہر کی ہے۔ انہوں نے یہ بھی نوٹ کیا کہ پاکستان نے 2025 کے سیلاب کے اثرات کو مقامی وسائل کے ذریعے سنبھالا، اس کے برعکس 2022 کے سیلاب کے وقت بین الاقوامی تعاون طلب کیا گیا تھا۔
بجٹ اقدامات پر روشنی ڈالتے ہوئے، اورنگزیب نے کہا کہ حکومت نے 500 ملین روپے سے کم مالیت کے کاروبار کے لیے سپر ٹیکس ختم کر دیا ہے، اور اس اقدام کو چھوٹے اداروں کی معاونت کے لیے ضروری قرار دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تعمیراتی شعبے کو بھی ریلیف دیا گیا ہے، جبکہ زرعی مشینری پر ڈیوٹیز کو صفر کر دیا گیا ہے۔