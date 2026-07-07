Close Menu
    بریکنگ نیوز
    آج کا اخبار

    دمشق میں میکرون کے ہوٹل کے قریب دھماکے، کشیدگی میں اضافہ

    By

    منگل، 7 جولائی 2026 کو دمشق میں اس وقت دو دھماکے ہوئے جب فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون وہاں سرکاری دورے پر موجود تھے۔ یہ دھماکے ‘فور سیزنز ہوٹل’ کے قریب ہوئے جہاں فرانسیسی صدر قیام پذیر تھے۔ حکومتی ذرائع کے مطابق ان دھماکوں میں کم از کم 18 افراد زخمی ہوئے ہیں جن میں چار پولیس اہلکار بھی شامل ہیں۔ خوش قسمتی سے فرانسیسی صدر مکمل طور پر محفوظ رہے، کیونکہ دھماکے کے وقت وہ ہوٹل سے نکل کر صدارتی محل جا چکے تھے جہاں وہ شامی صدر احمد الشرع کے ساتھ ملاقات میں مصروف تھے۔ ایلیسی پیلس (فرانسیسی صدارتی محل) نے تصدیق کی ہے کہ صدر میکرون کا دورہ طے شدہ شیڈول کے مطابق جاری رہے گا۔

    Keep Reading