فیفا ورلڈ کپ 2026 فائنل میں پانچ سال پرانی پیش گوئی سچ ہونے کے قریب

پانچ سال پرانی پیش گوئی فیفا ورلڈ کپ 2026 فائنل میں سچ ہونے کے قریب
فٹبال شائقین کی توجہ ایک پرانی پیش گوئی نے دوبارہ حاصل کر لی ہے، جس کے مطابق فیفا ورلڈ کپ 2026 کا فائنل ارجنٹائن اور اسپین کے درمیان کھیلا جا سکتا ہے۔ پانچ سال قبل کی گئی یہ پیش گوئی اب حقیقت کے قریب پہنچتی دکھائی دے رہی ہے کیونکہ دونوں ٹیمیں عالمی کپ کے فائنل تک پہنچ چکی ہیں۔
یہ پیش گوئی اُس وقت سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تھی جب ایک فٹبال تجزیہ کار نے 2026 ورلڈ کپ کے ممکنہ فائنل کے لیے ارجنٹائن بمقابلہ اسپین کی پیش گوئی کی تھی۔ اُس وقت اسے صرف ایک قیاس آرائی سمجھا گیا، تاہم موجودہ صورتحال نے اس پیش گوئی کو دوبارہ خبروں میں لا دیا ہے۔
فٹبال پنڈتوں کے مطابق دونوں ٹیمیں مضبوط اسکواڈ، عالمی معیار کے کھلاڑیوں اور شاندار کارکردگی کی وجہ سے ٹائٹل کی بڑی امیدوار سمجھی جا رہی ہیں۔ ارجنٹائن، جو 2022 ورلڈ کپ کا چیمپئن ہے، اپنے اعزاز کا دفاع کرنے کے لیے میدان میں ہے، جبکہ اسپین نوجوان ٹیلنٹ اور جدید اندازِ کھیل کے ساتھ فائنل میں پہنچا ہے۔
اگر ارجنٹائن اور اسپین کے درمیان فائنل اسی طرح ہوتا ہے تو یہ پانچ سال قبل کی گئی پیش گوئی کو ایک دلچسپ اتفاق بنا دے گا اور فٹبال تاریخ میں اسے یاد رکھا جائے گا۔