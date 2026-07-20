ایرانی پاسداران کا دعویٰ: آبنائے ہرمز میں 2 آئل ٹینکرز دھماکے سے تباہ
ایران کے اسلامی انقلابی گارڈز کور (IRGC) نے دعویٰ کیا ہے کہ آبنائے ہرمز کے جنوبی حصے میں دو آئل ٹینکرز دھماکوں کے بعد آگ کی لپیٹ میں آ گئے۔ ایرانی حکام کے مطابق دونوں جہاز ایک ایسے سمندری راستے سے گزرنے کی کوشش کر رہے تھے جسے مبینہ طور پر بارودی سرنگوں سے متاثر قرار دیا گیا تھا۔
IRGC کے مطابق ٹینکرز کو امریکی انٹیلی جنس کی جانب سے مبینہ طور پر غلط راستے کی نشاندہی کی گئی، جس کے نتیجے میں دونوں جہاز دھماکوں کا شکار ہوئے۔ ایرانی حکام نے مزید کہا کہ آبنائے ہرمز میں کشیدگی کے باعث جہاز رانی کو شدید خطرات لاحق ہیں۔
تاہم امریکی حکام نے ایرانی دعوے کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ الزامات درست نہیں ہیں۔ امریکی سینٹرل کمانڈ (CENTCOM) کی جانب سے اس واقعے پر ایران کے مؤقف کی تردید کی گئی۔
یہ واقعہ ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی میں اضافہ ہو چکا ہے۔ آبنائے ہرمز دنیا کے اہم ترین تیل گزرگاہوں میں شامل ہے، جہاں سے عالمی توانائی کی بڑی مقدار منتقل ہوتی ہے۔ حالیہ کشیدگی کے باعث عالمی منڈیوں میں تیل کی قیمتوں میں بھی اضافہ دیکھا گیا ہے۔