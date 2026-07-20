کائیلین ایمباپے دو فیفا ورلڈ کپ گولڈن بوٹ جیتنے والے پہلے کھلاڑی بن گئے
نیو یارک: فرانس کے اسٹار فٹبالر کائیلین ایمباپے نے فیفا ورلڈ کپ کی تاریخ میں ایک اور شاندار ریکارڈ اپنے نام کر لیا۔ وہ دو مرتبہ فیفا ورلڈ کپ گولڈن بوٹ جیتنے والے تاریخ کے پہلے کھلاڑی بن گئے۔
2026 فیفا ورلڈ کپ میں ایمباپے نے مجموعی طور پر 9 گول اسکور کیے، جس کی بدولت وہ ٹورنامنٹ کے ٹاپ اسکورر قرار پائے اور انہیں گولڈن بوٹ ایوارڈ سے نوازا گیا۔
اس سے قبل ایمباپے نے 2022 قطر ورلڈ کپ میں بھی 8 گول کر کے گولڈن بوٹ اپنے نام کی تھی۔ یوں وہ مسلسل دو ورلڈ کپ ایڈیشنز میں یہ اعزاز حاصل کرنے والے پہلے فٹبالر بن گئے۔
اگرچہ فرانس کی ٹیم سیمی فائنل میں اسپین سے شکست کھا کر ٹائٹل کی دوڑ سے باہر ہوگئی، تاہم ایمباپے نے پورے ٹورنامنٹ میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی انفرادی برتری برقرار رکھی۔
24 سالہ فرانسیسی فارورڈ پہلے ہی 2018 ورلڈ کپ کے فاتح رہ چکے ہیں، جبکہ 2022 اور 2026 کے ورلڈ کپ میں بھی انہوں نے اپنی غیرمعمولی گول اسکورنگ صلاحیت سے دنیا بھر کے فٹبال شائقین کو متاثر کیا۔