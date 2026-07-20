ٹرمپ; ہلاک امریکیوں کے بدلے ایران پر سخت حملے جاری

ٹرمپ کا اعلان: ہلاک امریکی فوجیوں کے بدلے ایران پر سخت حملے جاری رہیں گے
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران کے خلاف امریکی فوجی کارروائیاں جاری رہیں گی۔ ان کا کہنا تھا کہ حالیہ حملے ہلاک ہونے والے امریکی فوجیوں کو خراجِ عقیدت پیش کرنے اور امریکی مفادات کے دفاع کے لیے کیے جا رہے ہیں۔
ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ امریکی افواج نے ایران کو "بہت سخت نقصان پہنچایا” اور مزید کارروائیوں کا مقصد ایرانی فوجی صلاحیتوں، میزائل نظام اور ان تنصیبات کو نشانہ بنانا ہے جنہیں واشنگٹن خطے میں خطرہ قرار دیتا ہے۔
امریکی سینٹرل کمانڈ (CENTCOM) کے مطابق ایران میں مسلسل کارروائیوں کے دوران فوجی تنصیبات، میزائل لانچ سائٹس، ڈرون مراکز اور کمانڈ اینڈ کنٹرول نظام کو نشانہ بنایا گیا۔ یہ حملے امریکی اہلکاروں کی ہلاکتوں کے بعد کیے گئے۔
دوسری جانب ایران نے امریکی حملوں کے جواب میں خطے میں امریکی اتحادیوں اور فوجی اہداف کو نشانہ بنانے کے دعوے کیے ہیں، جبکہ آبنائے ہرمز میں کشیدگی کے باعث عالمی تیل کی ترسیل بھی متاثر ہو رہی ہے۔
عالمی سطح پر خدشات بڑھ رہے ہیں کہ امریکہ اور ایران کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی مشرق وسطیٰ میں ایک بڑے تنازع کو جنم دے سکتی ہے۔