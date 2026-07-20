امریکی فوج کے ایران پر مسلسل نویں رات حملے مکمل

امریکی فوج کے ایران پر مسلسل نویں رات حملے، خطے میں کشیدگی مزید بڑھ گئی
امریکی فوج نے ایران کے خلاف مسلسل نویں رات بھی فضائی حملے جاری رکھے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ (CENTCOM) کے مطابق تازہ کارروائیوں میں ایران کے فوجی کمانڈ مراکز، فضائی دفاعی نظام، ساحلی نگرانی کے مقامات، میزائل اور ڈرون تنصیبات سمیت مواصلاتی نیٹ ورک کو نشانہ بنایا گیا۔
ایران نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے امریکا کے اتحادی ممالک میں موجود تنصیبات کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا، جبکہ خطے میں آبنائے ہرمز کی صورتحال مزید کشیدہ ہو گئی ہے۔ ایران نے دھمکی دی ہے کہ اگر حملے جاری رہے تو تیل اور گیس کی ترسیل متاثر ہو سکتی ہے۔
رپورٹس کے مطابق جاری تنازع کے باعث عالمی توانائی مارکیٹ میں بے چینی پیدا ہوئی ہے اور تیل کی قیمتوں میں اضافہ دیکھا گیا ہے۔ امریکا اور ایران کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی نے خطے میں بڑے تصادم کے خدشات بھی بڑھا دیے ہیں۔