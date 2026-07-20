سینٹ کام جنگ ختم کرنے کے دباؤ کے باوجود ڈٹا رہا
امریکی سینٹرل کمانڈ (CENTCOM) نے ایران کے ساتھ جاری جنگ کے دوران بڑھتے ہوئے سیاسی اور سفارتی دباؤ کے باوجود اپنی فوجی کارروائیاں جاری رکھنے کا مؤقف برقرار رکھا ہے۔ امریکی حکام کے مطابق سینٹ کام کا مقصد خطے میں امریکی افواج، اتحادیوں اور اہم بحری راستوں کا تحفظ ہے۔
رپورٹس کے مطابق امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی میں اضافے کے بعد CENTCOM نے ایران کے خلاف متعدد فوجی کارروائیوں کی نگرانی کی، جن میں میزائل، ڈرون صلاحیتوں، فضائی دفاعی تنصیبات اور کمانڈ مراکز کو نشانہ بنانے کے دعوے شامل ہیں۔
جنگ کے خاتمے کے لیے اندرونی اور عالمی سطح پر دباؤ بڑھ رہا ہے، تاہم امریکی فوجی قیادت کا کہنا ہے کہ جب تک خطرات موجود ہیں، امریکی افواج خطے میں اپنے مشن پر قائم رہیں گی۔ CENTCOM نے اپنے اہلکاروں کو "تیار اور چوکس” رہنے کی ہدایت دی ہے۔