روبریو کا ایران کو انتباہ، آبنائے ہرمز پر عالمی تعاون کا مطالبہ
واشنگٹن: امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے ایران کو خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ آبنائے ہرمز کسی ایک ملک کی ملکیت نہیں ہو سکتی اور اس اہم عالمی آبی گزرگاہ پر آزادانہ بحری آمد و رفت کو یقینی بنانا ضروری ہے۔
مارکو روبیو نے کہا کہ امریکا آبنائے ہرمز پر کسی بھی ایسے اقدام کو قبول نہیں کرے گا جس سے عالمی تجارت اور توانائی کی فراہمی متاثر ہو۔ ان کے مطابق اس معاملے پر عالمی برادری کو مل کر کام کرنا ہوگا تاکہ سمندری راستوں کی سیکیورٹی برقرار رکھی جا سکے۔
امریکی وزیر خارجہ نے خلیجی تعاون کونسل کے وزرائے خارجہ سے گفتگو میں کہا کہ امریکا خطے میں ایسا پائیدار امن چاہتا ہے جو اتحادی ممالک کی سلامتی اور معاشی مفادات کا تحفظ کرے۔ انہوں نے ایران کے ساتھ ممکنہ معاہدے میں اتحادیوں کے تحفظات کو بھی اہم قرار دیا۔
آبنائے ہرمز دنیا کی اہم ترین تیل گزرگاہوں میں شمار ہوتی ہے، جہاں سے بڑی مقدار میں عالمی توانائی کی ترسیل ہوتی ہے۔ خطے میں بڑھتی کشیدگی کے باعث اس آبی راستے کی سیکیورٹی عالمی تشویش کا باعث بنی ہوئی ہے۔