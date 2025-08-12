کمرے میں قید رکھا، غلط دوائیں دیں’، عامر خان کے اہل خانہ نے فیصل خان کے الزامات پر خاموشی توڑی

بالی ووڈ سپر اسٹار عامر خان اور ان کے خاندان کی ذاتی زندگی ایک بار پھر خبروں میں ہے۔ عامر خان کے اہل خانہ نے میڈیا پر زور دیا ہے کہ وہ فیملی ممبر فیصل خان کی جانب سے بدتمیزی کے الزامات پر ہمدردی کا مظاہرہ کریں۔ فیصل خان نے اداکار اور ان کے خاندان پر ان کی جسمانی، ذہنی اور مالی صحت کو خراب کرنے کا الزام لگایا ہے۔ ایسے میں اداکار اور ان کے اہل خانہ نے صحافیوں سے کہا کہ وہ اپنے کسی بھی ذاتی معاملے کو ‘فحش، اشتعال انگیز اور تکلیف دہ گپ شپ’ کے طور پر پیش نہ کریں۔
عامر خان کی فیملی کا بیان
بیان پر عامر، زینت طاہر حسین، جنید خان، رینا دتہ، فرحت دتہ، راجیو دتہ، کرن راؤ، سنتوش ہیگڈے، سحر ہیگڑے، منصور خان، نزہت خان، عمران خان، ٹینا فونسیکا، جین میری خان اور پابلو خان کے دستخط تھے۔ فیملی کے بیان میں فیصل کی جانب سے اپنی والدہ زینت، بہن نکہت اور بھائی عامر کے بارے میں تبصرے پر تشویش کا اظہار کیا گیا اور لکھا گیا،کہ ‘ہم میڈیا سے ہمدردی کا مظاہرہ کرنے اور نجی معاملے کو بے ہودہ، اشتعال انگیز اور تکلیف دہ گپ شپ میں تبدیل کرنے سے گریز کرتے ہیں۔
خاندان نے مزید کہا، ‘ہم فیصل کی طرف سے اپنی والدہ زینت طاہر حسین، بہن نکہت ہیگڈے اور ان کے بھائی عامر کے بارے میں دیے گئے تکلیف دہ اور گمراہ کن بیانات سے حیران ہیں۔ یہ پہلی بار نہیں ہے کہ اس نے ان واقعات کو غلط انداز میں پیش کیا ہے، اس لیے ہم محسوس کرتے ہیں کہ اپنے ارادوں کو واضح کرنا اور بطور خاندان اپنی یکجہتی کی تصدیق کرنا ضروری ہے۔’
آپ کو بتاتے چلیں کہ حال ہی میں فیصل نے ایک انٹرویو میں دعویٰ کیا تھا کہ عامر نے ان کے ساتھ برا سلوک کیا۔ انھوں نے الزام لگایا کہ عامر نے انھیں ایک سال تک گھر میں بند رکھا، انھیں دوائیں دیں اور دعویٰ کیا کہ انھیں شیزوفرینیا ہے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ انہیں 20 دن کے لیے ایک جنرل وارڈ میں داخل کیا گیا جس میں دماغی صحت کے مسائل ہیں۔
عامر خان کے اہل خانہ نے واضح کیا کہ فیصل سے متعلق تمام فیصلے اکٹھے کیے گئے، یہ بتانا ضروری ہے کہ فیصل کے حوالے سے ہر فیصلہ خاندان نے اجتماعی طور پر متعدد طبی ماہرین کی مشاورت سے کیا ہے اور یہ محبت، شفقت اور ان کی جذباتی اور نفسیاتی تندرستی کے لیے کیا گیا ہے۔ اس وجہ سے ہم نے اپنے خاندان کے لیے اس تکلیف دہ اور مشکل دور کے بارے میں عوامی سطح پر بات کرنے سے گریز کیا ہے۔
اس سے قبل عامر کی بیٹی ایرا خان نے بھی ذہنی صحت کے مسائل سے اپنی جدوجہد کے بارے میں کھل کر بات کی تھی۔ اس نے کہا کہ اس کے خاندان میں ذہنی مسائل عام ہیں اور وہ کلینیکل ڈپریشن سے لڑ رہی ہیں۔ اس کے بعد ایرا نے دماغی صحت کی مدد فراہم کرنے کے لیے آگستھو فاؤنڈیشن کا آغاز کیا، جس کے مشاورتی بورڈ میں عامر اور اس کی والدہ رینا دتہ بھی شامل تھے۔ وہ اس فاؤنڈیشن کو شروع کرنے کا سہرا اپنے والد کو دیتی ہے جب تک کہ اسے خود مزید فنڈز نہ مل جائیں۔
فیصل کی بات کریں تو فیصل (58) سال کے ہیں عامر خان اور ٹوئنکل کھنہ کے ساتھ 2000 کی فلم ‘میلہ’ کے لیے جانے جاتے ہیں۔ انہوں نے 2003 میں ‘بارڈر ہندوستان کا’ اور ‘بستی’ میں بھی کام کیا، فی الحال عامر خان 14 اگست کو رجنی کانت کی فلم ‘کولی’ میں نظر آئیں گے۔