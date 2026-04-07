تاجروں کا دکانیں رات 8 بجے بند کرنے کے فیصلے پر ردعمل سامنے آگیا

کراچی (7 اپریل 2026): آل پاکستان انجمن تاجران کا وفاقی حکومت کے کفایت شعاری کے تحت دکانیں رات 8 بجے بند کرنے کے فیصلے پر ردعمل سامنے آگیا۔

صدر آل پاکستان انجمن تاجران اجمل بلوچ نے اپنے بیان میں واضح کیا کہ ملک بھر میں رات 10 بجے سے پہلے دکانیں بند نہیں کریں گے، وزیر اعظم شہباز شریف فیصلے پر نظرِ ثانی کریں۔

اجمل بلوچ نے کہا کہ سندھ اور خیبر پختونخوا حکومتیں تاجروں کی بات ماننے کیلیے تیار ہیں لیکن وفاق، پنجاب اور بلوچستان حکومتیں مذکورہ فیصلہ واپس لیں، رات 8 بجے دکانیں بند کرنے کا فیصلہ کسی صورت درست نہیں ہے۔

انہوں نے مزید کہا کہ تاجر برادری شام 6 سے رات 10 بجے تک سب سے مہنگی بجلی خرید رہی ہے، ہم ملکی توانائی کی ضروریات پوری کرنے میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں، رات 8 بجے دکانیں بند کرنے سے رش کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔

’پیک آورز میں زبردستی کاروبار بند کروانا عقلمندی کا فیصلہ نہیں ہے۔ کاروباری پہیہ چلا کر ہی ملکی معیشت کا پہیہ رواں رکھا جا سکتا ہے۔‘

صدر آل پاکستان انجمن تاجران کا مزید کہنا تھا کہ اسٹیل مل، پی آئی اے اور ریلوے سمیت کئی ادارے اربوں کے خسارے میں ہیں، تاجر برادری کے ساتھ سختی کے بجائے بیٹھ کر مذاکرات کیے جائیں، کفایت شعاری کاروبار بند کرنے سے نہیں بلکہ مراعات ختم کرنے سے ہوگی، یہ بڑی گاڑیوں سے اترنے اور سادگی اختیار کرنے سے آئے گی۔

اجمل بلوچ نے مطالبہ کیا کہ وفاقی وزیر تجارت اور وزیر توانائی فوری طور پر تاجروں سے مذاکرات کریں، امریکا اور ایران کی ثالثی ہو سکتی ہے تو تاجروں سے بات کیوں نہیں؟ اگر تاجروں کے ساتھ سختی کی گئی تو ملک گیر احتجاج کا اعلان کریں گے۔


پیٹرولیم مصنوعات کی ذخیرہ اندوزی ناقابل معافی جرم، ملوث افراد کے خلاف سخت کارروائی ہوگی، وزیراعظم
پنجاب میں مزارات پر آن لائن عطیات اور لنگر کی تقسیم کیلئے ایپ متعارف کرانے کا فیصلہ
پنجاب میں کفایت شعاری اقدامات نافذ، مالز رات 8 اور ریسٹورنٹس 10 بجے بند ہونگے
سام سنگ صارفین کے لیے بڑی خبر! اہم فیچر ختم کرنے کا فیصلہ
خیرپور میں منکی پاکس کی وبا کی وفاقی سطح پر تحقیقات، ماہرین کی ٹیم اسلام آباد سے روانہ
ایس ای سی پی نے ماحول دوست سرمایہ کاری کے لیے فنڈز کی تجویز دیدی
پنجاب حکومت نے مارکیٹیں رات 8 بجے بندکرنےکی تجویز مسترد کردی
لاہور: چلڈرن اسپتال کی پارکنگ سے ڈاکٹر کی لاش ملنے کا معمہ حل، ابتدائی تحقیقات میں اہم انکشافات
سونے کی فی تولہ قیمت میں 1100 روپے کا اضافہ
نویں دسویں کے امتحانات ملتوی کرنے کا مطالبہ
کراچی میں ڈیزل کی اسمگلنگ کا بڑا نیٹ ورک بے نقاب
میٹرک کا امتحان دینے والے طلبہ پر ایک اور بڑی شرط عائد!
وفاقی حکومت نے قومی سطح پر گڈز ٹرانسپورٹس کیلئے سبسڈی کا آغاز کر دیا
گھی اور تیل کی قیمتوں میں 150روپے فی کلو تک اضافےکا امکان
خیبر پختونخوا میں بارشوں سے تباہی، مختلف حادثات میں 45 افراد جاں بحق، 105 زخمی ہوئے،پی ڈی ایم اے





دلچسپ و عجیب
ایپل کا پہلا فولڈ ایبل آئی فون کب متعارف کرایا جائے گا؟ ممکنہ تاریخ سامنے آگئی
مشتری پر کڑکنے والی بجلی دنیا کی بجلی سے 100 گنا زیادہ طاقتور ہے، ماہرین
پرائمری اسکول میں 5 گائیوں کا داخلہ، لوگوں کو خوشگوار حیرت
دنیا کی معمر ترین فاختہ
باپ کا بیٹی کی طلاق پر ڈھول اور تاشے بجا کر استقبال، مٹھائیاں بھی بانٹیں
مصنوعی ذہانت نے فلم انڈسٹری کا انداز بدل دیا، کیا روایتی فلم سازی ختم ہوجائے گی؟
روزمرہ کی اشیا میں چہرے نظر آتے ہیں؟ تو اس کی دلچسپ وجہ جانیں
ٹائی ٹینک سے 5 گنا زیادہ بڑا بحری جہاز جلد اولین سفر پر روانہ ہونے کیلئے تیار
