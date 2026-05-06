سندھ اسمبلی میں فیلڈ مارشل عاصم منیر کو امن انعام دینے کی قرارداد جمع

کراچی میں سندھ اسمبلی کے اجلاس کے لیے متحدہ قومی موومنٹ (MQM) کے اراکین نے ایک قرارداد پیش کی، جس میں فیلڈ مارشل عاصم منیر کو نوبیل امن انعام کے لیے نامزد کرنے کی سفارش کی گئی۔
قرارداد میں مؤقف اختیار کیا گیا کہ عاصم منیر نے خطے میں امن و استحکام کے فروغ میں اہم کردار ادا کیا، خاص طور پر ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی کو کم کرنے کی کوششوں کو سراہا گیا۔
دستاویز کے مطابق، ان کی کوششوں کو “قابلِ تحسین” قرار دیتے ہوئے مطالبہ کیا گیا کہ انہیں عالمی سطح پر امن کے لیے خدمات کے اعتراف میں نوبیل امن انعام کے لیے زیرِ غور لایا جائے۔
قرارداد میں “معرکۂ حق” کے شہداء کو خراجِ عقیدت بھی پیش کیا گیا اور کہا گیا کہ پاکستان کی قیادت نے خطے میں کشیدگی کم کرنے میں مثبت کردار ادا کیا ہے۔
یہ قرارداد آئندہ اجلاسوں میں بحث کے لیے پیش کی جائے گی، جہاں اس پر مزید غور کیا جائے گا۔