تازہ تر ین
Uncategorized

سی این این کے بانی ٹیڈ ٹرنر 87 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔

CNN کے بانی ٹیڈ ٹرنر 87 سال کی عمر میں انتقال کر گئے

امریکی میڈیا کی معروف شخصیت اور CNN کے بانی ٹِیڈ ٹرنر 87 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ ان کی وفات کی تصدیق ان کے ادارے کی جانب سے جاری بیان میں کی گئی۔

ٹیڈ ٹرنر نے 1980 میں CNN کی بنیاد رکھی، جو دنیا کا پہلا 24 گھنٹے چلنے والا نیوز چینل تھا۔ ان کے اس اقدام نے عالمی میڈیا اور خبروں کی ترسیل کے انداز کو مکمل طور پر بدل کر رکھ دیا۔

وہ نہ صرف ایک کامیاب بزنس مین تھے بلکہ ایک بڑے فلاحی شخصیت کے طور پر بھی جانے جاتے تھے۔ انہوں نے اقوام متحدہ اور مختلف عالمی فلاحی منصوبوں کے لیے خطیر عطیات دیے اور انسانی خدمت کے کئی منصوبوں میں حصہ لیا۔

ٹیڈ ٹرنر کو جدید میڈیا انڈسٹری کا بانی تصور کیا جاتا ہے، جنہوں نے دنیا بھر میں نیوز براڈکاسٹنگ کے معیار کو نئی سمت دی۔


اہم خبریں
مذاکرات کیلئے اسلام آباد جانے کی تیاری کرنا قبل از وقت ہے، امریکی صدر
ایران امریکی تجاویز کا جائزہ لینے کے بعد پاکستان کو اپنے خیالات سے آگاہ کرے گا، اسماعیل بقائی
پنجاب ’جنرل انشورنس کمپنی‘ متعارف کروانے والا پہلا صوبہ بن گیا
ریلوے سکولوں کی نجکاری، نئی انتظامیہ نے فیسوں میں اضافہ کر دیا
ون فائیو ہیلپ لائن پر فیک کالرز کے خلاف سخت ایکشن، مقدمات درج کرنے کا فیصلہ
کے الیکٹرک سمیت ملک بھر کے بجلی صارفین کو اربوں روپے کا ریلیف ملنے کا امکان
آبنائے ہرمز میں امریکی آپریشن روکنے کا اعلان، خام تیل کی قیمتوں میں نمایاں کمی
بھارت کی شکست کا ایک سال مکمل، معرکہ حق کی مناسبت سے تقریب کا پرومو جاری
الیکٹرک بائیکس،رکشہ اور لوڈرز کی خریداری پر فیز ٹو سبسڈی اسکیم کی تفصیلات منظر عام پر
فیلڈ مارشل کو نوبل انعام کیلیے نامزد کیا جائے، سندھ اسمبلی میں قرارداد جمع
کسی بھی آپریشن سے قبل ایڈز اسکریننگ لازمی قرار دینے کا فیصلہ
رواں سال پاکستان میں ہیٹ ویوز اور شدید بارشوں کا خدشہ، خطرے کی گھنٹی بج گئی
اسلام آباد ہائیکورٹ کا رجٹ بٹ کا نام پاسپورٹ کنٹرول لسٹ سے نکالنے کا حکم
وزیراعظم شہبازشریف کا ترکیہ میں سیلاب سے جانی و مالی نقصان پر گہرے دکھ کا اظہار
عمران خان نے ‘ون کانسٹیٹیوشن ایونیو’ میں اپنا اپارٹمنٹ 4 سال پہلے ہی فروخت کردیا تھا
گریجویٹس کے لیے 60 ہزار روپے ماہانہ وظیفے کا اعلان





   پاکستان       انٹر نیشنل          کھیل         شوبز          بزنس          سائنس و ٹیکنالوجی         دلچسپ و عجیب         صحت        کالم     
Copyright © 2021 All Rights Reserved Dailykhabrain