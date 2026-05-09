اسرائیل کے جنوبی لبنان کے متعدد علاقوں پر حملے

9 مئی 2026 بروز ہفتہ، اسرائیلی افواج نے جنوبی لبنان کے مختلف مقامات پر فضائی اور ڈرون حملوں کا سلسلہ جاری رکھا۔ یہ کارروائیاں اس وقت سامنے آئی ہیں جب خطے میں کشیدگی میں مسلسل اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔
نبطیہ شہر: حملوں میں شہر کے مضافاتی علاقوں کو نشانہ بنایا گیا۔
حاروف اور کفر تبنیت: ان قصبوں پر بھی شدید فضائی بمباری کی گئی۔
رپورٹس کے مطابق اسرائیلی ڈرونز نے جنوبی لبنان کے ان علاقوں کو نشانہ بنایا:
المنصوری
برج رحال
نبطیہ الفوقا
- یہ حملے ایک ایسے وقت میں ہوئے ہیں جب گزشتہ روز (جمعہ) بھی جنوبی لبنان کے مختلف اضلاع بشمول صور، بنت جبیل اور مرجعیون میں اسرائیلی کارروائیوں کے نتیجے میں کم از کم 18 سے 21 افراد کی ہلاکت کی اطلاعات موصول ہوئی تھیں۔
