نعمان علی نے ثقلین مشتاق اور دانش کنیریا کو پیچھے چھوڑ دیا

قومی کرکٹ ٹیم کے اسپنر نعمان علی نے ثقلین مشتاق اور دانش کنیریا کو پیچھے چھوڑ دیا۔

بنگلادیش کے خلاف پہلے ٹیسٹ میچ کی دوسری اننگز میں نعمان علی نے تین وکٹیں حاصل کیں، اس کے ساتھ ہی انہوں نے ٹیسٹ کرکٹ میں انہوں نے وکٹوں کی سنچری بھی مکمل کر لی۔

نعمان علی نے یہ اعزاز اپنے 22ویں ٹیسٹ میچ میں حاصل کیا انہوں نے پاکستان کی جانب سے ٹیسٹ کرکٹ میں تیز ترین 100 وکٹیں حاصل کرنے والے اسپنرز کی فہرست میں تیسری پوزیشن حاصل کر لی ہے۔

پاکستانی اسپنر ٹیسٹ کرکٹ میں 100 وکٹیں حاصل کرنے والے معمر ترین باؤلر بھی بن گئے ہیں۔پاکستان کی جانب سے تیز ترین سو وکٹیں حاصل کرنے کا ریکارڈ یاسر شاہ کے پاس ہے انہوں نے 17 میچز میں یہ اعزاز حاصل کیا۔

 

پاکستان کی جانب سے دوسرے نمبر پر سعید اجمل ہیں ، انہوں نے اپنی وکٹوں کی سنچری 19 میچز میں مکمل کی تھی، اب 22 میچز میں سو وکٹیں حاصل کرکے نعمان علی تیسرے نمبر پر آ گئے ہیں۔

ثقلین مشتاق اور دانش کنیریا نے وکٹوں کی سنچری 23 ، 23 میچز کھیل کر مکمل کی۔


