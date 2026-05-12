تازہ تر ین
پاکستان

پاکستان کی سب سے بڑی کوکین میکر انمول عرف پنکی گرفتار

پاکستان کی سب سے بڑی کوکین میکر انمول عرف پنکی کراچی سے پکڑی گئی۔ ملزمہ طلبا اور اہم شخصیات کو منشیات سپلائی کرتی تھی۔

کراچی میں ڈسٹرکٹ سٹی پولیس اور سول حساس ادارے کی کارروائی میں منشیات کا نیٹ ورک چلانے والی ملزمہ کو گرفتار کرلیا گیا۔ پولیس کے مطابق ملزمہ انتہائی مطلوب اور درجنوں مقدمات میں مفرور تھی۔

کارروائی میں کروڑوں روپے مالیت کی کوکین۔ کیمیکلز اور دیگر نشہ برآمد ہوا۔ ملزمہ پنکی طلبا و طالبات اور بڑی شخصیات کو منشیات سپلائی کرتی تھی۔ انمول عرف پنکی کراچی،لاہور اور اسلام آبادمیں سپلائی دیتی تھی۔

انمول عرف پنکی پاکستان کی مہنگی ترین کوکین خود بناتی تھی ۔ چلتی پھرتی اِس کوکین لیباریٹری کے قبضے سے نہ صرف کروڑوں مالیت کی منشیات بلکہ اسلحہ بھی ملا ہے۔ ملزمہ نیٹ ورک بچانے کیلئے خواتین رائیڈرز کا استعمال کرتی تھی۔


اہم خبریں
سپریٹنڈنٹ اڈیالہ جیل کابشریٰ بی بی سے فیملی،ذاتی معالج کی ملاقات کروانے سے انکار
وزیراعظم کا دہشتگرد کو روکنے والے شہید شہری لیاقت کی بہادری کو خراجِ تحسین
مہنگائی سے پریشان عوام کیلئے بری خبر ، گھی اور کوکنگ آئل مزید مہنگا
والدین حیات ہوں اور نہ ہی پیدائشی سرٹیفکیٹ ہو تو پھر شناختی کارڈ کیسے بنوائیں؟
مسجد قبا کے اندر خودکار ٹیکسی ’روبوبس‘ متعارف
راولپنڈی؛ بائیکیا رائیڈر کی شہری کو لوٹنے کی کوشش، مزاحمت پر فائرنگ کرکے زخمی کر دیا
جنوبی بھارت کی ریاست تامل ناڈو کے نو منتخب وزیراعلیٰ اداکار جوزف وجے اور اداکارہ تریشا کرشنن کی تعلقات کی خبری
ذوالحج 1447 ہجری کا چاند 17 مئی کو نظر آنے کا امکان ہے، اسپارکو
سنا ہے ڈونلڈ ٹرمپ چین جاتے ہوئے پاکستان میں رکیں گے، خواجہ آصف
سندھ حکومت نے موسم گرما کی تعطیلات کا اعلان کر دیا
بیرونِ ملک جانے والے ان ہدایات کو لازمی مدنظر رکھیں
کرپٹو کرنسی میں فراڈ کے بڑھتے واقعات، ماہرین کا عوام کو خبردار رہنے کا مشورہ
وزیراعظم کا رکن پنجاب اسمبلی کرنل (ریٹائرڈ) ایوب گادھی کے ڈیرہ پر فائرنگ کے واقعے پر اظہار تشویش
خیبر پختونخوا میں شدید بارشوں کی پیشگوئی، گلیشیائی جھیلوں کے پھٹنے کا خدشہ
مدرزڈے 2026: تاریخ، عالمی روایات اور وہ حقائق جو آپ شاید نہیں جانتے
مولانا طارق جمیل نے بچے سے ہاتھ کیوں نہیں ملایا اور بچہ کون ہے؟ وضاحت سامنے آگئی





دلچسپ و عجیب
وہ انوکھا پینٹ جو اے سی کی ضرورت ختم کر دے گا
کینیڈا میں خوفناک ٹریفک حادثہ، بائیک ٹریفک سگنل پول پر جا لٹکی
امریکا: خاتون نے پانچ ڈالر سے لاکھوں کا انعام جیت لیا
روبوٹ مسافر طیارے میں سوار ہو گیا؛ پرواز ایک گھنٹہ لیٹ
کینیڈا کے آسمان پر پراسرار روشنی نے کھلبلی مچادی، ویڈیو وائرل
روبوٹ کی وجہ سے مسافر طیارہ ایک گھنٹہ تاخیر کا شکار
امریکا: ایتھلیٹ کی 24 گھنٹوں میں زیادہ پُل اَپس کے ریکارڈ کی کوشش
کیا اس تصویر میں چھپی غلطی 10 سیکنڈ میں پکڑ سکتے ہیں؟
   پاکستان       انٹر نیشنل          کھیل         شوبز          بزنس          سائنس و ٹیکنالوجی         دلچسپ و عجیب         صحت        کالم     
Copyright © 2021 All Rights Reserved Dailykhabrain