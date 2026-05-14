تازہ تر ین
پاکستان

افواجِ پاکستان نے بھارت کو وہ سبق سکھایا جو رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا،وزیراعظم

وزیراعظم محمد شہباز شریف نے وفاقی کابینہ کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے شہدا کو خراج عقیدت پیش کیا اور ملک کی سکیورٹی و معاشی صورتحال پر تفصیلی گفتگو کی جب کہ ان کا کہنا تھا کہ افواجِ پاکستان نے بھارت کو وہ سبق سکھایا جو رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا۔

اجلاس کے آغاز میں کابینہ اراکین نے شہدا کے لیے خصوصی دعا کی اور شہید لیاقت علی کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔

وزیراعظم نے کہا کہ قوم کے بہادر سپوت لیاقت شہید کو ستارۂ شجاعت دلوایا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ شہدا کی قربانیاں رائیگاں نہیں جائیں گی اور ان کے خون سے اس دھرتی کی آبیاری ہو رہی ہے۔

انہوں نے کہا کہ “معرکۂ حق” میں پوری قوم یک جان اور دو قالب تھی، جبکہ 10 مئی کو اس معرکے کو منایا گیا۔ انہوں نے کہا کہ افواجِ پاکستان نے بہادری سے دشمن کو شکست دی اور ملک بھر میں اس موقع پر تقریبات منعقد ہوئیں۔

وزیراعظم نے کہا کہ افواجِ پاکستان نے دشمن کو وہ سبق سکھایا جو رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان نے 28 مئی کو دفاع کے لیے ایٹمی قوت حاصل کی، جس کا آغاز ذوالفقار علی بھٹو نے کیا اور اسے مکمل کرنے کا کریڈٹ نواز شریف کو جاتا ہے۔

کابینہ سے خطاب کرتے ہوئے شہباز شریف کا مزید کہنا تھا  کہ ایٹمی طاقت کے بعد اب پاکستان کو معاشی طاقت بنانا ہے۔ انہوں نے کہا کہ  حکومت نے درپیش چیلنجز پر قابو پانے کے لیے بطور ٹیم دو سال میں نمایاں کوششیں کی ہیں۔


اہم خبریں
شاہراہ بھٹو کو رواں ماہ مکمل طور پرکھولنے جارہے ہیں: شرجیل میمن
ایک گرام کوکین 15 سے 20 ہزار میں، انمول عرف پنکی کی منشیات کی ترسیل کی تفصیلات سامنے آگئیں
عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں میں کمی
مختلف شہروں میں مرغی کا گوشت سستا ہو گیا
وزیراعلیٰ پنجاب نے پنکی کے نیٹ ورک سے متعلق اعلیٰ پولیس حکام سے رپورٹ طلب کرلی
کراچی سمیت سندھ کی ساحلی پٹی پر رات یا صبح میں بوندا باندی کا امکان
بھارت: ‘Feel the Jail’ دو ہزار روپے دیں اور ایک دن جیل میں گزاریں، حیدرآباد جیل انتظامیہ کی انوکھی آفر
کوکین ڈیلر انمول پنکی کیس میں کراچی پولیس کو بڑی کامیابی مل گئی
ایئر انڈیا نے ایندھن کی بڑھتی قیمتوں کے باعث اپنی بین الاقوامی پروازیں محدود کر دیں
میکرون کی اداکارہ کو فتح فرحانی کے ساتھ خفیہ گفتگو نے فرانس کو ہلا کر رکھ دیا۔
جاز ورلڈ کا 5جی توسیع مرحلہ وار اور منظم انداز میں جاری رکھنے کا اعلان
بانی پی ٹی آئی کے وکالت نامے پردستخط کا معاملہ، جیل حکام اور پولیس کو نوٹس جاری
کراچی : آٹے کی نئی سرکاری قیمتیں مقرر
8 ارب روپے سے زائد خسارہ ختم، دو سال میں ریلوے منافع بخش ادارہ بن گیا
اسلامیہ کالج پشاور میں خاتون ٹیچر مبینہ ہراسانی کا شکار، تحریری شکایت درج
’کام ایسے ہی چلتا رہے گا‘، منشیات فروش پنکی کا مزید آڈیو پیغام سامنے آگیا





دلچسپ و عجیب
ایک مرغی کی قیمت صرف ’’17 لاکھ‘‘ اس کا انڈا بھی سونے کے بھاؤ
پالتو کتے کیا آنے والی مصیبت کو بھانپ لیتے ہیں؟ حیران کن حقیقت
وہ انوکھا پینٹ جو اے سی کی ضرورت ختم کر دے گا
کینیڈا میں خوفناک ٹریفک حادثہ، بائیک ٹریفک سگنل پول پر جا لٹکی
امریکا: خاتون نے پانچ ڈالر سے لاکھوں کا انعام جیت لیا
روبوٹ مسافر طیارے میں سوار ہو گیا؛ پرواز ایک گھنٹہ لیٹ
کینیڈا کے آسمان پر پراسرار روشنی نے کھلبلی مچادی، ویڈیو وائرل
روبوٹ کی وجہ سے مسافر طیارہ ایک گھنٹہ تاخیر کا شکار
   پاکستان       انٹر نیشنل          کھیل         شوبز          بزنس          سائنس و ٹیکنالوجی         دلچسپ و عجیب         صحت        کالم     
Copyright © 2021 All Rights Reserved Dailykhabrain