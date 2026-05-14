باہمی تعاون میں چین اور امریکہ کا فائدہ ہے ، جب کہ محاذ آرائی سے نقصان شی جن پنگ

چینی صدر شی جن پنگ نے کہا ہے کہ چین اور امریکہ کے درمیان باہمی تعاون دونوں ممالک کے مفاد میں ہے، جبکہ محاذ آرائی اور تنازع نقصان کا باعث بن سکتے ہیں۔
انہوں نے زور دیا کہ عالمی استحکام، اقتصادی ترقی اور امن کے لیے دونوں طاقتوں کو اختلافات کے باوجود مذاکرات اور تعاون کا راستہ اپنانا چاہیے۔ شی جن پنگ کا کہنا تھا کہ دنیا کو تصادم نہیں بلکہ شراکت داری اور مشترکہ ترقی کی ضرورت ہے۔
باہمی تعاون میں چین اور امریکہ کا فائدہ ہے ، جب کہ محاذ آرائی سے نقصان شی جن پنگ
چینی صدر شی جن پنگ نے کہا ہے کہ چین اور امریکہ کے درمیان باہمی تعاون دونوں ممالک کے مفاد میں ہے، جبکہ محاذ آرائی اور تنازع نقصان کا باعث بن سکتے ہیں۔