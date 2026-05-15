صدر ٹرمپ کا دورۂ چین مکمل، امریکہ روانگی کے لیے تیار

  •  صدر ٹرمپ جمعہ، 15 مئی 2026 کو بیجنگ کیپٹل ایئرپورٹ سے ایئر فورس ون کے ذریعے روانہ ہوئے۔ ایئرپورٹ پر چینی وزیرِ خارجہ وانگ ای نے انہیں الوداع کہا۔

  •  دورے کے اختتام پر صدر ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے صدر شی جن پنگ کے ساتھ “شاندار تجارتی معاہدے” (fantastic trade deals) کیے ہیں۔ ان معاہدوں میں زرعی اجناس (سویا بین)، ہوا بازی (بوئنگ طیارے) اور مصنوعی ذہانت کے شعبوں میں تعاون شامل ہے۔

  •  دونوں رہنماؤں نے مشرقِ وسطیٰ کی صورتحال اور ایران کے معاملے پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ ٹرمپ نے کہا کہ دونوں ممالک اس بات پر متفق ہیں کہ ایران کو ایٹمی ہتھیار نہیں بنانے چاہئیں اور آبنائے ہرمز کو جہاز رانی کے لیے کھلا رہنا چاہیے۔

  •  صدر شی جن پنگ نے اس دورے کو ایک “سنگِ میل” قرار دیا اور کہا کہ دونوں ممالک نے تعمیری اسٹریٹجک استحکام پر مبنی ایک نئے دوطرفہ تعلق کی بنیاد رکھی ہے۔


