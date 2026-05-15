پاکستان نے مودی کی ہر چال کامیابی سے ناکام بنائی ، سابق را چیف

بھارتی خفیہ ایجنسی ’را‘ (RAW) کے سابق سربراہ اے ایس دلت (A.S. Dulat) نے حال ہی میں ایک انٹرویو میں نریندر مودی کی پاکستان کے حوالے سے پالیسیوں کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے انہیں “ناکام” قرار دیا ہے۔
اے ایس دلت نے بی بی سی اردو کو دیے گئے ایک خصوصی انٹرویو میں اعتراف کیا کہ نئی دہلی کی پاکستان کو تنہا کرنے اور جنگی جنون کی پالیسی بھارت کے لیے کسی بھی طرح سود مند ثابت نہیں ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے “ٹوٹنے” یا “تباہ” ہونے کی باتیں اب پرانی اور غیر حقیقی ہو چکی ہیں۔
سابق را چیف کے مطابق پاکستان نے مودی حکومت کی ہر پالیسی کو سفارتی اور اخلاقی میدان میں کامیابی سے شکست دی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کے خلاف جارحانہ رویہ اپنانے سے بھارت کو کوئی تزویراتی (strategic) فائدہ حاصل نہیں ہوا بلکہ معاملات تعطل کا شکار ہو گئے ہیں۔
اے ایس دلت نے اس بات پر زور دیا کہ دونوں جوہری ممالک کے درمیان بات چیت ہی واحد حل ہے۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ بھارت کو پاکستان کے ساتھ ہائی کمشنرز کی واپسی، ویزا پالیسی میں نرمی اور کرکٹ جیسے رابطے بحال کر کے امن کی راہ ہموار کرنی چاہیے۔
ان کے اس بیان کو بھارتی حلقوں میں ملا جلا ردِعمل ملا ہے؛ بعض نے انہیں “حقیقت پسند” قرار دیا ہے جبکہ انتہا پسند عناصر نے ان پر پاکستان کے حوالے سے “نرم گوشہ” رکھنے کا الزام لگایا ہے۔ دوسری جانب پاکستانی مبصرین اسے مودی حکومت کے بیانیے کی بڑی شکست قرار دے رہے ہیں۔