مومنہ اقبال کی رخصتی کب ہوگی؟ اداکارہ کی بہن نے بتادیا

پاکستانی اداکارہ مومنہ اقبال حالیہ دنوں اپنی شادی اور مسلم لیگ ن کے رکنِ صوبائی اسمبلی ثاقب چدھڑ کے خلاف قانونی کارروائی کے باعث خبروں میں رہی ہیں۔
اداکارہ نے حال ہی میں حمزہ حبیب کے ساتھ شادی کی، جس کی تصاویر اور ویڈیوز سوشل میڈیا پر خوب وائرل ہوئیں۔
مومنہ اقبال کی بہن اور قانونی نمائندہ رمشا اقبال نے ایک انٹرویو میں شادی کی تقریبات سے متعلق گردش کرنے والی خبروں کی وضاحت کی ہے۔
رمشا اقبال کے مطابق نیشنل سائبر کرائم انویسٹی گیشن ایجنسی (NCCIA) کی جانب سے ثاقب چدھڑ کے خلاف مقدمہ درج ہونا ہمارے لیے اطمینان کا باعث ہے۔
انہوں نے کہا کہ یہ کارروائی صرف اس لیے ممکن ہوسکی کیونکہ ہمارے پاس واقعات کے حقیقی اور بروقت شواہد موجود تھے۔
انہوں نے مزید بتایا کہ ثاقب چدھڑ کے پاس مومنہ اقبال کی کوئی نجی ویڈیوز موجود نہیں ہیں، وہ دراصل مصنوعی ذہانت (AI) کے ذریعے جعلی ویڈیوز بنانے اور انہیں سوشل میڈیا پر وائرل کرنے کی دھمکیاں دے رہا تھا۔
رمشا اقبال نے شادی کی تقریبات کے حوالے سے بھی اہم وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ اب تک ہونے والی تمام تقریبات صرف نکاح کی خوشی منانے کے لیے تھیں، مومنہ اقبال کی رخصتی نومبر یا دسمبر میں متوقع ہے۔
انہوں نے بتایا کہ جاری قانونی مقدمے کی وجہ سے مومنہ ذہنی دباؤ کا شکار تھیں، اسی لیے خاندان نے نکاح کی خوشی منانے کے لیے مختلف تقریبات کا اہتمام کیا، تاہم رخصتی ابھی باقی ہے۔