مصر کو ورلڈ کپ کے آخری گروپ میچ سے قبل سیٹل کی پرواز سے روک دیا گیا

🇪🇬 مصر کی ٹیم سپوکین (Spokane) میں اپنے ٹریننگ بیس پر واپس لوٹ جائے گی کیونکہ مقامی سیکیورٹی حکام نے ایران کے خلاف ورلڈ کپ کے آخری گروپ میچ سے قبل ٹیم کی سیئٹل (Seattle) میں رکنے کی درخواست مسترد کر دی ہے۔
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یہ قدم مصر کی جانب سے ورلڈ کپ میں اپنی پہلی تاریخی جیت حاصل کرنے کے ایک دن بعد اٹھایا گیا ہے، جہاں انہوں نے وینکوور (Vancouver) میں نیوزی لینڈ کو 1-3 سے شکست دی تھی۔
سیکیورٹی حکام کا فیصلہ: مصری فٹبال ایسوسی ایشن کے مطابق، ٹیم مینجمنٹ نے کھلاڑیوں کو سفری تھکن سے بچانے کے لیے نیوزی لینڈ کے میچ کے بعد براہِ راست سیئٹل میں ہی قیام کرنے کی اجازت مانگی تھی۔ تاہم، مقامی سیکیورٹی حکام نے سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر یہ درخواست مسترد کر دی۔
ٹریننگ بیس واپسی: اس فیصلے کے بعد مصری ٹیم فیفا کے فراہم کردہ نجی طیارے کے ذریعے واشنگٹن کے شہر سپوکین (Spokane) واپس پہنچ گئی ہے، جہاں وہ گونزاگا یونیورسٹی میں قائم اپنے ٹریننگ بیس پر پریکٹس جاری رکھیں گے۔
تاریخی کامیابی: اتوار کے روز وینکوور کے بی سی پلیس اسٹیڈیم میں کھیلے گئے میچ میں مصر نے شاندار کھیل کا مظاہرہ کرتے ہوئے نیوزی لینڈ کو 1-3 سے شکست دی۔ یہ 92 سالہ تاریخ میں ورلڈ کپ کے اندر مصر کی اب تک کی پہلی فتح ہے۔ میچ میں اسٹار کھلاڑی محمد صلاح، موسٹافا زیکو اور ٹریزیگیٹ نے گول داغے۔
اگلا مقابلہ: گروپ جی (Group G) میں پہلی پوزیشن پر موجود مصری ٹیم کا اگلا اور اہم ترین میچ جمعہ کو سیئٹل کے لومین فیلڈ (Lumen Field) اسٹیڈیم میں ایران کے خلاف ہوگا۔ راؤنڈ آف 32 میں جگہ پکی کرنے کے لیے مصر کو یہ میچ جیتنا یا ڈرا کرنا ضروری ہے۔