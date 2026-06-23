پی آئی اے کی پرواز پی کے 309 دورانِ پرواز فنی خرابی کا شکار، بڑا حادثہ ٹل گیا

اسلام آباد سے کراچی جانے والی پی آئی اے کی پرواز کی ہنگامی لینڈنگ، بڑا حادثہ ٹل گیا
اسلام آباد: قومی فضائی کمپنی (PIA) کے ایک مسافر طیارے میں دورانِ پرواز فنی خرابی کے باعث ہنگامی صورتحال پیدا ہو گئی، تاہم پائلٹ کی بروقت حکمتِ عملی سے طیارہ کسی بھی بڑے حادثے سے محفوظ رہا۔
تفصیلات کے مطابق، اسلام آباد سے کراچی کے لیے روانہ ہونے والی پرواز پی کے 309 نے جیسے ہی اڑان بھری، اس کے محض 30 منٹ بعد ہی طیارے کے سسٹمز میں اچانک تکنیکی خرابی کا انکشاف ہوا۔ صورتحال کی حساسیت کو بھانپتے ہوئے کپتان نے فوری طور پر ایئر ٹریفک کنٹرول (ATC) سے رابطہ قائم کیا اور ہنگامی لینڈنگ کی منظوری ملتے ہی طیارے کا رخ واپس اسلام آباد کی طرف موڑ دیا۔
کپتان نے انتہائی پیشہ ورانہ مہارت کا مظاہرہ کرتے ہوئے طیارے کو واپس اسلام آباد ایئرپورٹ پر بحفاظت اتار لیا۔ انتظامیہ کے مطابق، خوش قسمتی سے تمام مسافر اور عملہ بالکل محفوظ ہیں۔
دوسری جانب، ترجمان پی آئی اے نے واقعے کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا ہے کہ مسافروں کی سلامتی پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جا سکتا۔ طیارے کو گراؤنڈ کر کے انجینئرز کی ٹیم کو تفصیلی تیکنیکی معائنے اور خرابی کی درستگی کا کام سونپ دیا گیا ہے۔