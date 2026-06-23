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    ہالینڈ نے ورلڈ کپ سائیکل میں 20 گول کر لیے (16 کوالیفائرز، 4 فائنلز)

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    • ارلنگ ہالینڈ نے ورلڈ کپ کوالیفائرز میں شاندار کارکردگی دکھائی اور تقریباً 16 گول تک اس کا ذکر مختلف رپورٹس میں آیا ہے۔
    • وہ ناروے کی ٹیم کے اہم اسکورر ہیں اور ٹیم کی ورلڈ کپ کوالیفکیشن میں مرکزی کردار ادا کیا ہے۔
    • تاہم “ورلڈ کپ فائنلز میں 4 گول” یا “20 گول سائیکل ریکارڈ” والی مخصوص مجموعی تعداد مصدقہ عالمی ریکارڈ کے طور پر موجود نہیں۔

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