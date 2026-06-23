براہموس سپرسونک میزائل ڈیل، بھارت اور یو اے ای کے درمیان مذاکرات جاری

ذرائع کے مطابق، بھارت اپنے فلیگ شپ برہموس سپرسونک کروز میزائل اور آکاش تیر ایئر ڈیفنس سسٹم کو فروخت کرنے کے لیے متحدہ عرب امارات (UAE) کے ساتھ ابتدائی بات چیت کر رہا ہے۔ یہ مذاکرات ایسے وقت میں ہو رہے ہیں جب متحدہ عرب امارات مشرقِ وسطیٰ کے حالیہ تنازعات کے بعد اپنے دفاعی ساز و سامان کی خریداری میں تیزی لا رہا ہے اور اپنے اہم اسٹریٹجک اثاثوں کے تحفظ کو مضبوط بنانے کا خواہاں ہے۔ اگر اس معاہدے کی منظوری مل جاتی ہے، تو اس سے بھارت کی تیزی سے بڑھتی ہوئی دفاعی برآمدات کو مزید فروغ ملے گا اور نئی دہلی اور ابوظہبی کے درمیان فوجی تعلقات مزید گہرے ہوں گے۔
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