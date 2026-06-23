ایران کا کہنا ہے کہ سوئٹزرلینڈ میں امریکہ کے ساتھ تکنیکی مذاکرات مکمل

ایران کے حکام نے تصدیق کی ہے کہ سوئٹزرلینڈ میں امریکہ کے ساتھ ہونے والے تکنیکی مذاکرات کا پہلا مرحلہ مکمل ہو گیا ہے۔ یہ مذاکرات دوطرفہ کشیدگی کم کرنے اور مستقبل کے ممکنہ معاہدے کی طرف پیش رفت کے لیے کیے جا رہے ہیں۔
ذرائع کے مطابق سوئٹزرلینڈ کے شہر بورگن اسٹاک میں ہونے والے ان مذاکرات میں ایران اور امریکہ کے نمائندوں کے ساتھ ساتھ ثالثی کے کردار میں پاکستان اور قطر کے حکام بھی شامل تھے۔ ابتدائی مرحلے میں بات چیت کو “مثبت اور تعمیری” قرار دیا گیا، اور دونوں فریقین نے مزید تکنیکی سطح کے مذاکرات جاری رکھنے پر اتفاق کیا ہے۔
رپورٹس کے مطابق ان مذاکرات کا مقصد ایک 60 روزہ روڈ میپ کے تحت حتمی معاہدے تک پہنچنا ہے، جس میں ایران کے جوہری پروگرام، پابندیوں میں نرمی، اور خطے میں کشیدگی کم کرنے جیسے امور شامل ہیں۔
مزید یہ کہ فریقین نے آئندہ مذاکرات کے لیے ورکنگ گروپس بنانے اور تکنیکی سطح پر تفصیلی بات چیت جاری رکھنے پر بھی اتفاق کیا ہے، تاہم ابھی تک کوئی حتمی معاہدہ سامنے نہیں آیا۔