اسٹوکس اور ایٹکنسن تیسرے ٹیسٹ کے لیے انگلینڈ اسکواڈ میں شامل ہو گئے

انگلینڈ کرکٹ ٹیم کے کپتان بین اسٹوکس اور فاسٹ بولر گس ایٹکنسن کو نیوزی لینڈ کے خلاف تیسرے اور فیصلہ کن ٹیسٹ میچ کے لیے اسکواڈ میں شامل کر لیا گیا ہے۔ دونوں کھلاڑیوں کو پہلے ایک نائٹ کلب واقعے اور کرفیو کی خلاف ورزی کے بعد دوسرے ٹیسٹ سے باہر کر دیا گیا تھا، تاہم تحقیقات کے بعد انگلینڈ اینڈ ویلز کرکٹ بورڈ (ECB) نے انہیں کلیئر کرتے ہوئے دوبارہ ٹیم میں شامل کر لیا ہے۔
رپورٹس کے مطابق کرکٹ ریگولیٹر نے فیصلہ دیا ہے کہ دونوں کھلاڑی کسی بھی تشدد یا سنگین خلاف ورزی میں براہ راست ملوث نہیں تھے، اس لیے ان پر مزید کوئی کارروائی نہیں کی جائے گی۔ صرف ٹیم ڈسپلن کی خلاف ورزی پر انہیں وارننگ دی گئی تھی۔
اب بین اسٹوکس ٹیم کی کپتانی بھی دوبارہ سنبھالیں گے جبکہ گس ایٹکنسن بھی بولنگ اٹیک کا حصہ ہوں گے۔ یہ فیصلہ ایسے وقت میں آیا ہے جب سیریز 1-1 سے برابر ہے اور تیسرا ٹیسٹ ٹرینٹ برج میں کھیلا جائے گا۔