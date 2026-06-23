لیونل میسی نے ورلڈ کپ میں گولز کا عالمی ریکارڈ توڑ دیا

لیونل میسی نے فیفا ورلڈ کپ کی تاریخ میں سب سے زیادہ گول کرنے کا نیا عالمی ریکارڈ قائم کر دیا ہے۔ انہوں نے آسٹریا کے خلاف میچ میں شاندار کارکردگی دکھاتے ہوئے دو گول کیے، جس کے بعد ان کے ورلڈ کپ گولز کی مجموعی تعداد 18 ہو گئی اور انہوں نے جرمنی کے مِروسلاو کلوزے (16 گول) کا پرانا ریکارڈ توڑ دیا۔ میچ کے دوران ایک پنالٹی مس کرنے کے باوجود میسی نے شاندار واپسی کرتے ہوئے اپنی ٹیم کو اہم برتری دلائی۔
میسی اس وقت چھ مختلف ورلڈ کپ ٹورنامنٹس میں شرکت کرنے والے پہلے کھلاڑی بھی بن گئے ہیں اور وہ اب بھی ٹورنامنٹ میں اپنی ٹیم ارجنٹینا کی کامیابی میں مرکزی کردار ادا کر رہے ہیں۔ ان کی کارکردگی نے ایک بار پھر انہیں عالمی فٹبال کا عظیم ترین کھلاڑی (GOAT) ہونے کی بحث میں نمایاں کر دیا ہے۔