انسٹاگرام کا نیا فیچر،اب ہر کیروسل سلائیڈ پر الگ کیپشن لگانا ممکن ہو گیا

انسٹاگرام نے صارفین کے لیے ایک نیا اور دلچسپ فیچر متعارف کرا دیا ہے، جس کے تحت اب کیروسل پوسٹ کی ہر سلائیڈ پر الگ الگ کیپشن شامل کیا جا سکے گا۔ اس اپ ڈیٹ سے صارفین ایک ہی پوسٹ میں ہر تصویر یا ویڈیو کے ساتھ منفرد وضاحت، معلومات یا کہانی شیئر کر سکیں گے۔
ماہرین کے مطابق یہ فیچر خاص طور پر کریئیٹرز، برانڈز اور کاروباری صارفین کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا، کیونکہ اب وہ ہر سلائیڈ کے مطابق الگ پیغام یا تفصیل دے سکیں گے۔ اس نئی سہولت سے انسٹاگرام پر اسٹوری ٹیلنگ، پروڈکٹ شوکیس اور تعلیمی مواد کو مزید مؤثر انداز میں پیش کرنا ممکن ہو جائے گا۔