اسرائیل جنوبی لبنان میں سکیورٹی زون برقرار رکھے گا

اسرائیلی وزیر اعظم اور فوجی حکام نے اعلان کیا ہے کہ اسرائیل جنوبی لبنان میں ایک “سکیورٹی زون” برقرار رکھے گا اور اپنی افواج کو اس علاقے سے فوری طور پر واپس نہیں بلایا جائے گا۔ اسرائیلی موقف کے مطابق یہ فیصلہ اپنی سرحدوں اور شمالی علاقوں کے شہریوں کو حزب اللہ کے ممکنہ حملوں سے محفوظ رکھنے کے لیے کیا گیا ہے۔
رپورٹس کے مطابق اسرائیل کا کہنا ہے کہ جنوبی لبنان میں اس کی فوجی موجودگی اس وقت تک جاری رہے گی جب تک حزب اللہ کی جانب سے مکمل خطرہ ختم نہیں ہو جاتا۔ اسرائیلی دفاعی حکام نے یہ بھی اشارہ دیا ہے کہ اس سکیورٹی زون میں فوجی کارروائیاں جاری رہیں گی تاکہ اس علاقے میں عسکری ڈھانچے کو کمزور کیا جا سکے۔
دوسری جانب لبنان اور مختلف بین الاقوامی حلقے اسرائیل کے اس اقدام کو لبنان کی خودمختاری کی خلاف ورزی قرار دے رہے ہیں اور مطالبہ کر رہے ہیں کہ اسرائیلی افواج مکمل طور پر لبنانی سرزمین سے واپس جائیں۔
یہ صورتحال خطے میں پہلے سے موجود کشیدگی کو مزید بڑھا رہی ہے، جبکہ سفارتی کوششیں جاری ہیں تاکہ جنگ بندی اور دیرپا امن معاہدے کی طرف پیش رفت ہو سکے۔