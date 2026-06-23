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    ایران پاکستان گیس پائپ لائن منصوبے پر امریکا کا گرین سگنل

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    امریکہ کی جانب سے پاکستان کو طویل عرصے سے التوا کا شکار پاک ایران گیس پائپ لائن منصوبے کو آگے بڑھانے کی اجازت ملنے کے بعد ایک بڑی کامیابی حاصل ہوئی ہے، جو ملک کے توانائی کے شعبے کے لیے ایک اہم پیش رفت ہے۔

    اس منظوری سے پاکستان کو پائپ لائن کے اپنے حصے کو مکمل کرنے کے منصوبوں کو آگے بڑھانے میں مدد مل سکتی ہے، جس کا مقصد ایران سے قدرتی گیس لانا اور ملک میں توانائی کی قلت کو کم کرنا ہے۔

    یہ منصوبہ پابندیوں کے خدشات اور جغرافیائی سیاسی چیلنجز کی وجہ سے برسوں سے تاخیر کا شکار تھا، لیکن تازہ ترین پیش رفت سے نئی ترقی کی راہ ہموار ہو سکتی ہے۔

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