قطر: امریکی ایلچی دوحہ میں موجود، آج ایران سے ملاقات نہیں ہوگی

قطر: امریکی ایلچی دوحہ میں موجود، ایران سے آج کوئی ملاقات طے نہیں
قطر نے تصدیق کی ہے کہ امریکی ایلچی دوحہ میں موجود ہیں، تاہم آج ایران کے ساتھ کوئی ملاقات شیڈول نہیں ہے۔ یہ پیش رفت ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب خطے میں سفارتی کوششیں اور ایران سے متعلق مذاکراتی رابطے جاری ہیں۔
قطری حکام کے مطابق بات چیت کے دروازے کھلے ہیں، لیکن موجودہ صورتحال میں ایران اور امریکا کے درمیان براہِ راست ملاقات کا کوئی پروگرام طے نہیں کیا گیا۔ علاقائی کشیدگی کم کرنے اور سفارتی حل تلاش کرنے کے لیے مختلف فریق رابطوں میں ہیں۔