اقوام متحدہ کا انتباہ: UNRWA فنڈز کی کمی سے لاکھوں فلسطینی متاثر
اقوام متحدہ کے سربراہ نے خبردار کیا ہے کہ اقوام متحدہ کی فلسطینی پناہ گزینوں کے لیے امدادی ایجنسی UNRWA کو درپیش فنڈز کی کمی کے باعث لاکھوں فلسطینی شدید مشکلات کا سامنا کر سکتے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ مالی بحران کے باعث خوراک، صحت، تعلیم اور دیگر بنیادی امدادی خدمات متاثر ہونے کا خدشہ ہے، جبکہ پہلے سے جاری انسانی بحران مزید سنگین ہو سکتا ہے۔
اقوام متحدہ نے عالمی برادری سے اپیل کی ہے کہ وہ فوری طور پر امدادی فنڈز کی کمی کو پورا کرنے کے لیے اقدامات کرے تاکہ متاثرہ فلسطینی آبادی کو ضروری سہولیات فراہم کی جا سکیں۔