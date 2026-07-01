لبنان سرحد پر بفر زونز ایک ‘بنیادی تبدیلی’ ہیں، نیتن یاہو

لبنان سرحد پر بفر زونز: نیتن یاہو کا کہنا ہے کہ یہ ایک ‘بنیادی تبدیلی’ ہے
اسرائیلی وزیرِاعظم Benjamin Netanyahu نے کہا ہے کہ جنوبی لبنان میں قائم کیے جانے والے سکیورٹی زونز ایک "بنیادی تبدیلی” کی نشاندہی کرتے ہیں۔ ان کے مطابق اسرائیلی افواج جنوبی لبنان کے سکیورٹی زون میں اس وقت تک موجود رہیں گی جب تک خطرہ ختم نہیں ہو جاتا۔
نیتن یاہو نے کہا کہ لبنان اور غزہ میں بفر زونز کا مقصد مسلح گروہوں کو اسرائیل کی سرحدوں کے قریب دوبارہ قدم جمانے سے روکنا ہے۔ انہوں نے اسے اسرائیل کی سرحدی سلامتی کے لیے ایک نئی حکمتِ عملی قرار دیا۔