آبنائے ہرمز پر خطرات برقرار، عمان کا جنگ کے بعد منصوبہ پیش
عمان نے آبنائے ہرمز سے متعلق جنگ کے بعد کی صورتحال کے لیے ایک منصوبہ پیش کرنے کی تجویز دی ہے، جبکہ خطے میں سکیورٹی خطرات بدستور نمایاں قرار دیے جا رہے ہیں۔
عمانی حکام کے مطابق مقصد آبنائے ہرمز میں استحکام، بحری آمدورفت کے تحفظ اور علاقائی کشیدگی میں کمی کے لیے اقدامات پر بات چیت کرنا ہے۔ آبنائے ہرمز عالمی تجارت اور توانائی کی ترسیل کے لیے ایک اہم بحری راستہ ہے، جس کی صورتحال پر عالمی سطح پر گہری نظر رکھی جاتی ہے۔
ماہرین کا کہنا ہے کہ خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے باعث سمندری سکیورٹی، تیل کی ترسیل اور بین الاقوامی تجارت سے متعلق خدشات برقرار ہیں، جبکہ عمان سفارتی کوششوں کے ذریعے کشیدگی کم کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔