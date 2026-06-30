ایران میں آیت اللہ خامنہ ای کے جنازے کی تیاریاں، 2 کروڑ افراد کی شرکت متوقع
ایرانی حکام کے مطابق سابق سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہ ای کے جنازے کے لیے وسیع پیمانے پر تیاریاں جاری ہیں، جسے ملک کی تاریخ کے سب سے بڑے عوامی اجتماعات میں سے ایک قرار دیا جا رہا ہے۔
تہران کے حکام کا کہنا ہے کہ جنازے کی تقریبات میں تقریباً 2 کروڑ (20 million) افراد کی شرکت متوقع ہے، جبکہ یہ پروگرام تین مختلف شہروں میں منعقد کیا جائے گا جن میں تہران، قم اور مشہد شامل ہیں۔
رپورٹس کے مطابق مرکزی جلوس تہران میں ہوگا اور اس کے بعد تدفین مشہد میں امام رضا کے مزار کے قریب کی جائے گی۔ حکام نے عوام سے بڑے پیمانے پر شرکت کی توقع ظاہر کی ہے اور سکیورٹی و انتظامات کو حتمی شکل دی جا رہی ہے۔