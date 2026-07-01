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    اوپن مارکیٹ میں ایرانی ریال کی قدر پاکستانی روپے کے مقابلے میں کم ہوگئی

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    اوپن مارکیٹ میں ایرانی ریال کی قدر پاکستانی روپے کے مقابلے میں گر گئی

    ایرانی ریال نے اوپن مارکیٹ میں پاکستانی روپے کے مقابلے میں کمی دیکھی ہے، جس کے باعث کرنسی مارکیٹ میں تبدیلیاں سامنے آئی ہیں۔

    ماہرین کے مطابق کرنسی کی قدر میں اتار چڑھاؤ کا تعلق علاقائی صورتحال، معاشی حالات اور طلب و رسد سے ہوتا ہے۔ مارکیٹ میں ڈالر اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کی نقل و حرکت بھی ریال کی قدر پر اثر انداز ہوتی ہے۔

    تاجروں کے مطابق اوپن مارکیٹ میں شرح تبادلہ مسلسل تبدیل ہوتی رہتی ہے، جبکہ سرمایہ کار اور کاروباری حلقے صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔

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