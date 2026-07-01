ایران کا قطر سے امریکی معاہدے اور منجمد اثاثوں پر مذاکرات کا امکان
ایران قطر کے ساتھ امریکا سے متعلق مفاہمتی یادداشت (MOU) اور منجمد اثاثوں کے معاملے پر بات چیت کرے گا۔ یہ مذاکرات ایسے وقت میں متوقع ہیں جب خطے میں سفارتی کوششیں تیز ہو رہی ہیں اور ایران، امریکا اور دیگر فریقین کے درمیان رابطے جاری ہیں۔
رپورٹس کے مطابق گفتگو میں ممکنہ معاہدے کے نکات، مالی معاملات اور ایران کے منجمد اثاثوں سے متعلق امور زیرِ بحث آ سکتے ہیں۔ قطر ماضی میں بھی ایران اور امریکا کے درمیان سفارتی رابطوں میں کردار ادا کرتا رہا ہے۔