پی سی بی نے نیشنل بینک اسٹیڈیم کی اپ گریڈیشن کے لیے 6.7 ارب روپے منظور کر لیے

"پاکستان کرکٹ بورڈ (پی سی بی) نے انفراسٹرکچر (بنیادی ڈھانچے) کی اپ گریڈیشن کے لیے 6.70 ارب روپے کے فنڈز کی منظوری دی ہے، جس کا بڑا حصہ کراچی کے نیشنل بینک اسٹیڈیم کی تزئین و آرائش اور اسے جدید بنانے پر خرچ کیا جائے گا۔ یہ اہم فیصلہ پیر، 29 جون 2026 کو لاہور میں پی سی بی کے چیئرمین محسن نقوی کی صدارت میں منعقدہ بورڈ آف گورنرز (بی او جی) کے 84ویں اجلاس کے دوران کیا گیا۔”
انفراسٹرکچر کا بجٹ: مجموعی طور پر انفراسٹرکچر کی اپ گریڈیشن کے لیے 6.70 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں، جس میں کراچی اسٹیڈیم میں فیز-2 کی وسیع تعمیرات اور اسے جدید بنانا شامل ہے۔
ڈومیسٹک کرکٹ کو فروغ: ڈومیسٹک کرکٹ کا بجٹ 3 ارب روپے سے بڑھا کر 4 ارب روپے کر دیا گیا ہے۔
کھلاڑیوں کی فیس میں اضافہ: قائد اعظم ٹرافی میں فرسٹ کلاس کھلاڑیوں کی میچ فیس 30,000 روپے سے بڑھا کر ریکارڈ 100,000 روپے فی میچ کر دی گئی ہے۔
پی ایس ایل کی خودمختاری: پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل) کو پی ایس ایل 12 سے پہلے باضابطہ طور پر مکمل انتظامی اور مالیاتی خودمختاری دے دی گئی ہے۔