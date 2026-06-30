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    ویراٹ کوہلی کی پاکستانی ننھے مداح جاہد احمد سے دل چھو لینے والی ملاقات

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    "بھارتی بیٹنگ سپر اسٹار ویراٹ کوہلی نے ہفتہ، 28 جون کو تاریخی لارڈز کرکٹ گراؤنڈ کے باہر ایک خصوصی صلاحیتوں کے حامل (معذور) پاکستانی مداح کے ساتھ محبت بھرا وقت گزار کر ایک بار پھر یہ ثابت کر دیا کہ کرکٹ کے میدان سے باہر بھی لوگ ان کی اتنی زیادہ عزت کیوں کرتے ہیں۔

    کوہلی ویمنز ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ 2026 میں آسٹریلیا کے خلاف کھیلے جانے والے اہم میچ میں بھارتی خواتین کی ٹیم کی حوصلہ افزائی کے لیے لارڈز میں موجود تھے۔ اگرچہ میچ کا نتیجہ بھارت کے حق میں نہیں رہا اور ہرمن پریت کور کی ٹیم کو ایک دل شکن شکست کا سامنا کرنا پڑا جس کے بعد وہ ٹورنامنٹ سے باہر ہو گئی، لیکن اسٹیڈیم کے باہر مداح کے ساتھ کوہلی کے اس دوستانہ اور گرمجوش انداز نے سوشل میڈیا پر لوگوں کو جذباتی کر دیا۔”

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